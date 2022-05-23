超微新處理器Ryzen7000秋季上市 採台積電5奈米

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（中央社記者張建中新竹23日電）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天宣布，超微將新推出Ryzen7000系列桌上型處理器，採用台積電5奈米製程，預計今年秋季上市。

蘇姿丰今天應邀在台北國際電腦展中發表專題演說，暢談超微在高效能運算的布局。目前已有超過200款搭載超微Ryzen 6000系列處理器的電競和商用筆記型電腦，上市或發表產品超過70款。

蘇姿丰說，今年秋季將推出Ryzen 7000系列桌上型處理器，將採用台積電5奈米製程及Zen 4架構，為桌上型電腦注入更多領先優勢，提供遊戲玩家與創作者高效能運算體驗。

除Zen 4運算晶片，Ryzen 7000系列處理器還搭載全新6奈米製程的I/O晶片，內建AMD RDNA 2的繪圖引擎，能夠支援DDR5和PCIe Gen5等最新記憶體和連接技術。

蘇姿丰表示，新款處理器每個核心配置容量加倍的L2快取，並配備更高的時脈速度，單執行緒效能可望比前一代提升超過15%，帶來頂尖的桌上型電腦體驗。（編輯：張良知）1110523