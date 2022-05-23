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新纖與桃園市府簽約 擬投資45億打造幼獅青創園區

2022/5/23 18:08
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（中央社記者賴言曦台北23日電）新纖子公司新光幼獅公司董事長羅時銓今天與桃園市政府經發局局長郭裕信、財政部國有財產署北區分署署長郭曉蓉共同簽訂幼獅園區土地開發案，預計投資金額超過新台幣45億元。

新光纖合、桃園市政府今天召開幼獅青年創業村暨智慧園區開發案簽約記者會，出席見證者包含新纖董事長吳東昇、桃園市市長鄭文燦、國產署署長曾國基等。

新纖透過新聞稿指出，幼獅青年創業村暨智慧製造園區位於幼獅工業區旁，面積共3.4萬坪，設定50年地上權，預估增加1500個在地就業機會，計劃8年內完成全區土地開發，並在前5年完成幼獅青年創業村的興建與營運。

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新纖提到，考量推動青年創業、以尖端科技材料為基礎的循環經濟與智慧製造，並結合人工智慧（AI）、大數據等數位轉型概念，新光幼獅園區將成為新纖「智慧創新．掌握纖機」的智慧港埠（Brain Port）。

新纖表示，期望新創事業與研發應用共生共存，匯聚新創及工業4.0關聯產業，如物聯網、大數據運用、智慧製造等，激發更多新創火花、共享經濟等相關產業的創新實現，進而促進傳統產業技術升級。（編輯：林興盟）1110523

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