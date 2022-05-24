彭双浪看下半年挑戰多 友達6月業績仍有封控變數

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台北市電腦公會理事長彭双浪（右）24日表示，下半年資通訊產業面臨挑戰和不確定，「每月都有變化」。圖為彭双浪參觀台北國際電腦展現場。中央社記者鍾榮峰攝 111年5月24日

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪今天表示，下半年資通訊產業面臨挑戰和不確定，「每月都有變化」，要觀察消費和3C市場影響程度；他也說，友達5、6月營運可較4月略佳，但部分業績仍受中國封控影響。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）實體展會今天起至27日在南港展覽館盛大舉行，COMPUTEX CYBERWORLD線上展同步亮相，以虛實整合方式展出。今天上午開幕典禮，總統蔡英文、經濟部長王美光等貴賓受邀出席，主辦單位外貿協會董事長黃志芳和台北市電腦公會理事長彭双浪親自出席，這也是友達集團首次參加台北國際電腦展。

中央社記者在會後詢問下半年資通訊產業景氣，彭双浪表示，今年下半年有很多不確定因素，年初有俄羅斯與烏克蘭戰爭，導致民生必需品包括糧食和石油價格漲價，推動通膨壓力；此外中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控壓抑消費，他舉例，4月中國上海汽車銷售是零，很多消費電子產品受到不確定因素影響，需求下降。

他表示，通膨壓力、國際運費上揚等變數依然存在，物流順暢雖然改善但未解除，今年資通訊產業面臨很多挑戰和不確定因素，對消費和3C市場有多大影響，「每月都有變化」，須持續關注。

從應用端來看，彭双浪指出，商用、電動車及車用等需求持穩，電腦和手機終端需求趨緩，尤其是電動車，對零配件需求量大，車用缺料狀況未緩解，消費電子需求有趨緩跡象。

媒體問及是否對友達第2季營運造成影響，彭双浪指出，4月友達營收下滑，主要是中國華東地區封控，生產因缺料、物流受阻、人員控制等影響，客戶端因消費市場疲軟，庫存需調節，也會反映到前端材料和產品需求。

至於5月和6月營運狀況，他說，友達表現會比4月好一些，主要是華東地區封控趨緩，但未完全恢復，預期5月和6月仍有部分業績受到影響，第2季財測是否下修，目前仍在評估。

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對於第3季營運狀況，彭双浪指出，從供給端來看，下游客戶端也受到封控影響，儘管逐步恢復，但也影響友達交貨速度，從通路來看，庫存去化速度待觀察，加上通膨壓力對消費產生多少排擠效應，都需要觀察。

談到面板價格，彭双浪表示，主要仍由市場供需決定，若庫存回到正常水準、客戶拉貨，價格波動幅度就明顯；目前大量低階面板產品較辛苦，友達在中高階面板、客製化和商用比重高，大環境儘管有衝擊，友達雙軸轉型創新可因應挑戰。（編輯：楊蘭軒）1110524