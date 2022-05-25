前執行長徐漢涉貪遭起訴 中油：全力配合調查

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（中央社記者曾智怡台北25日電）中油煉製事業部前執行長徐漢被控向業者收回扣，檢方昨天提起公訴。中油表示，尊重司法並繼續全力配合調查；事發後已針對內稽、內控進行檢討，嚴查、嚴審各類採購案，並加強員工法治教育。

台灣橋頭地方檢察署偵查終結，中油今天透過新聞稿表示，徐漢涉貪案是由中油主動移請廉政署立案偵辦，案發後立即將其停職。有關涉案人員的行政責任，除依「經濟部所屬機關（構）處理涉嫌弊案人員行政責任注意事項」究責，並將按公務員懲戒法相關規定移付監察院審查。

中油強調，徐漢遭地檢署起訴，全案雖尚未定讞，對公司形象已造成一定程度傷害，但中油並未因此迴避問題，或畏懼進行內部改革，反而藉此事件自省、痛定思痛。

除全面清查徐漢近年經手的採購案，更積極進行興利除弊，包括從公司用人、採購、內稽、內控等制度面採取一連串改革措施，建立高風險人員名冊、調整請購審查機制、進行專案清查，同時建立跨部門復審機制及控管高風險案件等。

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為了與時俱進，中油也要求所屬單位適時滾動檢討上述機制，並持續藉由專案清查及成立「廉安專區」擴大推動廉政宣導，強化公司員工法治觀念。

「重申法遵，樹立廉能」，中油指出，法律僅是道德的最低標準，國營事業員工操守及形象都不容打折；為了防弊，杜絕再有人藉機謀取不法，中油也安排法界菁英講授法治課程，要求員工恪守紀律，勿以惡小而為之。中油並表示，心存僥倖者將無法逃過公司嚴格內稽、審查及法律制裁。（編輯：楊凱翔）1110525