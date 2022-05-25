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NAND Flash第2季可望價漲量增 集邦估營收增逾1成

2022/5/25 14:40
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（中央社記者張建中新竹25日電）儲存型快閃記憶體（NAND Flash）第1季價量齊跌，總營收179.2億美元，季減3%。市調機構集邦科技預期，第2季可望價漲量增，營收將增加逾1成。

集邦科技表示，隨著供應商積極朝向128層推進，NAND Flash市場轉為供過於求，第1季合約價下跌約2.3%，其中以消費產品跌幅較明顯。

即便企業級固態硬碟（SSD）採購訂單成長，集邦科技指出，智慧手機需求受俄烏戰爭、傳統淡季及通膨影響而趨緩，加上客戶端庫存上升，第1季NAND Flash位元出貨量減少0.5%，總營收179.2億美元，季減3%。

集邦科技表示，三星（Samsung）第1季市占率35.3%，為全球NAND Flash第1大廠；鎧俠（Kioxia）市占率18.9%，超越SK集團集團海力士（Hynix）及Solidigm的18%，為全球第2大NAND Flash廠。

展望第2季，集邦科技指出，戰爭、通膨及疫情封控可能減緩消費成長，不過北美地區大型資料中心主流容量推進至高容量8TB，帶動企業級SSD需求成長，預期第2季NAND Flash出貨規模可望攀升。

集邦科技表示，鎧俠污染事件可望帶動NAND Flash合約價上揚6%，在價漲量增情況下，預期第2季NAND Flash產業營收有機會較第1季增加1成以上水準。（編輯：郭無患）1110525

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