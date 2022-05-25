通膨等3因素墊高庫存 宏碁仍看好商用電競需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北25日電）電腦品牌廠宏碁共同營運長高樹國今天說，俄烏戰爭、中國封城、通膨等3大因素，造成庫存略高於往年，但商用市場屬於剛性需求，較不受通膨影響，電競銷量也還在成長。

宏碁今天舉辦全球營運暨亞太業務線上媒體聯訪，高樹國坦言，宏碁目前庫存水位比往年略高，至於何時可降到健康水位，這是現在每天都要努力的事情，因為「環境真的不友善」，這時才是顯現真功夫的時候。

他觀察，俄烏戰爭、中國上海封城、通膨是造成庫存增加的3大原因，至於比正常水準高多少很難說；宏碁會設法更了解客戶需求，透過各種方式把產品送給客戶手上。目前有些產品需求遞延，有些需求卻真的消失。

高樹國指出，電競和商務市場受到通膨影響程度相對較低，因為商用算是剛性需求，銷量一直在成長。電競產品也沒看到因為通膨導致銷量下滑，宏碁平均售價仍在成長，因為針對用戶需求推出新功能，可以降低通膨帶來的阻力。

他也提到，宏碁「海上漂」的在途貨物到港後，某種程度會影響供需，但因為中國上海封城，「一堆貨還出不去」，考量各項因素後，庫存應該會回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

宏碁共同營運長黃資婷指出，過去2年供應鏈最缺電源管理IC、面板驅動IC等晶片，現階段供應鏈長短料最大原因之一是中國上海封城，在解封過程中需要逐步提升產能，針對復工較慢的零件供應商，宏碁會找第二供應商進行認證，盡量避免零件供貨受影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃資婷表示，宏碁在全球160多個國家做生意，會因應當地需求做反應，包括因地制宜、本地供應都可以做到，以符合當地市場需求。過去2年宏碁更擴張生產基地，增加當地供應商，例如印度政府要求部分產品須在當地製造，印尼也有些產品在當地生產。

黃資婷坦言，供應鏈過去2、3年複雜度非常大，每天都要面臨新的議題。增加的費用如何轉嫁到終端市場，要考量消費者是否願意接受以及市場競爭狀況，例如Chromebook競爭較大，每天都有產品價格跳水，很難轉嫁成本。從今年第1季財報來看，宏碁應變快速，有信心能達到優於產業平均的成長。（編輯：楊蘭軒）1110525