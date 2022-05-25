東元看好美國市場 5年內電動車業績占比拚10%

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）電機大廠東元第2季智慧能源營收成長看佳，估第2季整體毛利率約21%至25%，中國大陸市場仍有不確定性，但看好美國市場下半年出貨，估今年營運審慎樂觀。

展望電動車布局，東元預期5年內電動車相關營收比重可到5%至10%，今年電動車動力系統業績可望年增2倍至3倍。

東元今天下午舉行線上法人說明會，展望第2季營運，東元總經理范炘預估，機電系統營收年成長率13%至17%，智慧能源年成長率35%至39%，智慧生活年增8%至12%，第2季毛利率預估區間21%至25%。

范炘表示，儘管中國大陸市場仍受到COVID-19疫情封控影響，不過美國和歐洲市場平衡發展，今年全年營運審慎樂觀，每月持續觀察。

東元董事長邱純枝說明，大型馬達標案規模大，若中國大陸供應鏈回穩，下半年出貨可穩健；美國市場取單明顯成長，東元可提供油頁岩氣產業電氣化電源控制方案，上半年取單、下半年陸續出貨，也帶動變頻器產品需求；中國大陸小馬達市場仍有不確定性，其他市場相對穩健。

談到中國大陸封控，范炘指出，部分影響4月至5月上旬出貨，目前逐步解封，中國大陸廠區全力滿足客戶要求，預期6月至7月業績可補回。

展望電動車相關業績規劃，范炘預估，5年內電動車相關營收比重可到5%至10%，目前以電動巴士大型馬達產品為主，中型商用車應用持續研發送樣，預期今年電動車動力系統業績可望年增2倍至3倍。

范炘表示，東元布局產業趨勢型產品，在再生能源、儲能、節能與運具電動化等領域，均有對應解決方案，整合碳中和商機，加上美國未來5年基礎建設法案、中國5年新基礎建設等商機，可望帶動東元未來成長。

東元第1季合併營收新台幣138.97億元，較去年第4季微增，是2013年第4季以來單季次高，也是歷史同期新高，主要是中國大陸市場馬達及自動化業務、以及北美與歐洲子公司Motovario營收成長、加上台灣工程及家電部門營收成長帶動。

東元第1季合併毛利率21.9%，較去年第4季21%微增，是2008年金融海嘯以來同期新低，主要是原物料成本及運費上漲壓力；單季合併營益率8.28%，是2017年以來同期新高。

東元第1季因認列股市波動金融資產評價損失新台幣5.4億元，單季稅後獲利3.48億元，較去年第4季8.96億元大減61%，大幅年減68%，是2009年第2季以來低點，第1季每股基本純益0.17元，低於去年第4季EPS 0.42元和去年同期EPS 0.53元。

從3大事業群來看，東元第1季機電系統占比52.4%，智慧生活占比29.6%，智慧能源11.7%。（編輯：郭無患）1110525