本土疫情增溫 瑞基4月每股賺0.65元

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）檢測廠瑞基海洋生技今天公布自結數，由於4月本土疫情急升，帶動單月營收回升至新台幣8765萬元，年增39%，月增17.21%；每股盈餘（EPS）0.65元，累計前4月EPS3.04元。

瑞基因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，今天公布4月單月自結稅後盈餘2700萬元，年增42.11%，每股純益 0.65 元，年增38.3%，略低於3月的0.73元；累計前4月稅後盈餘1.27 億元，年增 13.4%，每股純益 3.04 元。

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瑞基表示，COVID-19疫情持續在各國蔓延，今年1月國際檢測需求較大，3月後國際Omicron疫情趨穩，但台灣疫情逐漸升溫，致國內需求再次上揚，帶動整體營收成長。4月本土疫情急升，PCR檢測需求量隨之擴大。瑞基也積極配合政府防疫政策，調整產線。

展望2022年，瑞基表示，雖全球疫情已逐漸趨緩，但目前仍有常態固定檢測的國際市場穩定出貨。今年除了以COVID-19檢測市場為主要布局外，也將強化畜產市場推廣力道。（編輯：林興盟）1110525