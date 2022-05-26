研華通過配息8元 擬成立智慧節能事業部

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（中央社記者吳家豪台北26日電）工業電腦廠龍頭研華今天召開股東常會，通過每股配發現金股利新台幣8元；董事長劉克振表示，未來2大發展方向包括物聯網軟體模組平台及行業應用解決方案、物聯網邊緣通訊，另將成立智慧節能事業部，推展到全球市場。

研華2021年合併營收達586.22億元，年增15%；稅後淨利82.5億元，年增14%，賺進逾一個股本；每股盈餘10.67元，營收及獲利雙創歷史新高。

劉克振在營業報告時指出，研華專注於產業物聯網需求，看好未來10年將持續強勁成長。研華聚焦核心本業的物聯網平台領域，除了傳統硬體有望持續成長雙位數百分比，另外會朝向2個高成長方向發展。

第一個方向是物聯網軟體模組平台及行業應用解決方案，劉克振說，研華相關業績占比還相當小，會持續增加投資，需要長期耕耘，因為物聯網是軟硬體加起來產生解決方案。第二個方向是物聯網邊緣通訊，包括有線和無線產品，預期將是高毛利產品。

針對ESG（環境、社會、公司治理）發展，劉克振表示，今年會有更大建設力道，預計7月在董事會正式成立永續發展委員會，監督公司綠色節能和綠色發展，並將減碳節能由台灣本地擴大到研華全球主要工廠和辦公室。

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他也提到，研華計劃2023年發布全球RE100進程，除了內部推動之外，準備把智慧節能應用發展成事業部，推展到全球市場。另外，研華人資單位也將成立人才培育專職部門，分為高階人才、中階至基層員工共2組進行培育。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙指出，研華今年第1季表現非常好，4月雖遇到中國封城「小亂流」，但5月產能已恢復到100%，目前正積極招工，其他大廠釋出人力由研華順利銜接，期望動能可以延續到今年底。（編輯：楊凱翔）1110526