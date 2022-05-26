原料買多買早庫存歷史高點 研華估第3季下降

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（中央社記者吳家豪台北26日電）工業電腦廠龍頭研華今天召開股東常會指出，目前庫存來到歷史高點，主要因為原料「買多了」、「早買了」，接下來將調整產能，整體存貨週轉天數預計今年第3季開始下降，明年有望回到兩位數。

研華2021年稅後淨利達新台幣82.5億元，年增14%，賺進逾一個股本；每股盈餘10.67元，今天股東會通過配發現金股利8元，維持75%的高配發率。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，現金股利配發率75%的政策，短期3到5年應該不會改變，研華是輕資產經營的公司，稅後獲利大約80億元起跳，通常會保留部分現金做為併購或海外擴張用途。

陳清熙指出，研華過往每3年檢視股票股利政策，如果當年度營收獲利都成長雙位數百分比，會考慮加發1元股票股利，但還沒有穩定執行。

他也坦言，研華庫存的確墊高，主要因為原料「買多了」、「早買了」。過去一年原物料漲得很兇，業界卯起來買，這是經營型態要不得的事情，研華約有10%原料「買多了」，超過研華需求，現在這心態已經去除，因為個人電腦（PC）和消費需求下滑。

針對原料「早買了」問題，陳清熙說，研華接單非常好，希望在短時間內進料滿足訂單需求，但產能無法滿足這麼多訂單，造成原物料「早買了」，幸好只是早買而非多買，接下來會進行產能調整，整體存貨週轉天數預計今年第3季開始下降，第4季可回到去年底水準，明年有望回到兩位數。

研華董事長劉克振說，研華股息配發率75%的政策已經執行10年以上，因為研華資本支出不多，一年設備採購金額約在10億元內，有時候會蓋房子，其他資本支出不多，現金流還不錯。

他表示，過去多年資金調度單位很努力，研華發股利都不用跟銀行借款，但是今年股利金額特別大，達到近60億元，加上原物料缺料導致庫存大幅增加，目前研華庫存水位達到歷史高點，過去約100天，現在上升到128天。

劉克振說，研華內部採購單位正在檢討，由於原物料缺料有趨緩現象，預期今年底庫存天數有機會回到110天以下甚至100天，但是8月發股利可能需要向銀行借款。

股東提問是否考慮員工持股信託，劉克振回應，研華屬於高價股，員工買股票的價格較高，以往研華每2到3年進行員工認股計畫（ESOP），比市價低3到4成，他個人認為「也不錯」，未來可以考慮擴大認股人數。至於最終要採取哪種方式，將提交董事會討論。

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媒體提問中國市場在地化產品進展，研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍說，研華一直打造賣到全世界的產品，但在中國最近幾年不只研華，還有其他廠商提到打造「中國晶片」，有些比較的敏感產業包含金融、安全、能源基礎及交通等，希望以中國晶片為主，當時雖有需求但不明顯，然而美中貿易戰已加速中國新產品的在地設計。

蔡淑妍表示，目前研華推出的在地化產品只有中國晶片，其他國家短時間不會發生，未來可能走向「一個世界、兩個系統」，針對中國市場推出中國晶片，如果其他地區想採用中國晶片，可能透過客製化方式提供服務。（編輯：楊蘭軒）1110526