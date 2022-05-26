PS5將大幅擴產 法人：晶片供應商可望受惠
2022/5/26 12:08
（中央社記者張建中新竹26日電）索尼（Sony）遊戲機PS5供應鏈問題可望緩解，產量將大幅提高，2022年度銷量目標將年增逾5成。法人看好包括茂達及鈺太等晶片供應商營運應可受惠。
索尼（Sony）今天舉行投資簡報會議，據報導，索尼預期供應鏈問題可望緩解，今年遊戲機PlayStation 5（PS5）產量將大幅提升，縮小與PS4產量的差距。
PS5於2020年11月上市，2021年度因供應短缺，實際銷售1150萬台，低於原訂的1480萬台目標，隨著供應鏈問題緩解，2022年度PS5銷售目標達1800萬台，將大增56.5%。
茂達為PS5風扇馬達驅動IC供應商，鈺太為微機電麥克風供應商，法人預期，隨著PS5供應鏈問題緩解，銷量增加，相關晶片供應商營運可望受惠。
茂達今年來受惠商用電腦需求強勁，今年前4月營收達新台幣26.29億元，年增28.5%。在客戶需求強勁，取得的晶圓代工產能逐步增加，茂達預期，第2季業績可望較第1季成長，第3季又將較第2季成長。
鈺太今年前4月營收9.18億元，年增8.79%。法人預期，鈺太第2季營運可能受中國大陸疫情封控措施影響，第3季動能可望回溫。（編輯：楊凱翔）1110526
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