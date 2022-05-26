更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異
生活

自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院拍板345.6億振興方案 餐飲業補助加碼至36億
首頁 / 產經

PS5將大幅擴產 法人：晶片供應商可望受惠

2022/5/26 12:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹26日電）索尼（Sony）遊戲機PS5供應鏈問題可望緩解，產量將大幅提高，2022年度銷量目標將年增逾5成。法人看好包括茂達及鈺太等晶片供應商營運應可受惠。

索尼（Sony）今天舉行投資簡報會議，據報導，索尼預期供應鏈問題可望緩解，今年遊戲機PlayStation 5（PS5）產量將大幅提升，縮小與PS4產量的差距。

PS5於2020年11月上市，2021年度因供應短缺，實際銷售1150萬台，低於原訂的1480萬台目標，隨著供應鏈問題緩解，2022年度PS5銷售目標達1800萬台，將大增56.5%。

茂達為PS5風扇馬達驅動IC供應商，鈺太為微機電麥克風供應商，法人預期，隨著PS5供應鏈問題緩解，銷量增加，相關晶片供應商營運可望受惠。

茂達今年來受惠商用電腦需求強勁，今年前4月營收達新台幣26.29億元，年增28.5%。在客戶需求強勁，取得的晶圓代工產能逐步增加，茂達預期，第2季業績可望較第1季成長，第3季又將較第2季成長。

鈺太今年前4月營收9.18億元，年增8.79%。法人預期，鈺太第2季營運可能受中國大陸疫情封控措施影響，第3季動能可望回溫。（編輯：楊凱翔）1110526

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族