10年來最困難一年 台泥：轉型循環經濟未來仍樂觀

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（中央社記者賴言曦台北26日電）台泥董事長張安平表示，能源價格成長、中國大陸水泥消費減少，讓今年成為台泥近10年來最困難的一年，但隨著近年轉型發展低碳水泥、資源循環及綠能能源，未來仍有樂觀希望，下一步要成為科技成長股公司。

台泥今天召開股東會，通過配發新台幣1元現金股利及1元股票股利。

張安平表示，台泥正要從一家高殖利率股公司，轉型成為以資源循環利用為主的循環經濟概念股，下一步要成為科技成長股公司，未來台泥會在追求營收成長的同時，將獲利繼續投入研發。

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台泥近年致力發展循環經濟，2023年在台灣及中國大陸處理的廢棄物量將超過1000萬噸，替代燃料使用量逾130萬噸，減碳量超越100萬噸。風電、光電、地熱及海洋溫差等綠能計畫，正全方位展開，預計到2025年將建置超過500MW；全球儲能建置量預計今年底超過400MWh，至2024年，台泥的全球儲能建置容量預估超過2900MWh。

電池方面，台泥三元能源科技在高雄小港的超級電池工廠預計2023年第1季投產，年產能1.8GWh，一年可以生產約2.4萬台電動汽車所需長程電池量。加上台泥旗下的電池大廠能元科技，台泥至2024年，一年電池總產能將提升至3.3GWh，相當於每年2.16億顆，且因國際市場需求強勁、售價逐年攀升，預計到2024年可望至每顆5美元。（編輯：楊蘭軒）1110526