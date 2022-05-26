台積電：采鈺是重要夥伴 目前沒有進一步釋股計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹26日電）台積電財務長黃仁昭今天表示，采鈺是台積電發展影像感測器及其他光學感測器的重要夥伴。他並說，台積電對采鈺目前沒有進一步釋股計畫。

台積電轉投資的采鈺今天舉辦上市前業績發表會。黃仁昭出席致詞說，台積電跟采鈺淵源很深，采鈺成立可以追溯到2003年，當時台積電與客戶之一成立合資公司，2006年台積電將內部彩色濾光片產線正式切割轉予采鈺，成為獨立經營公司，至今已經近20年。

黃仁昭表示，彩色濾光片與影像感測器品質緊密相關，在設計與製造初期雙方就要密切合作，采鈺是台積電重要策略投資與密切的夥伴，台積電絕大多數的影像感測器都是採用采鈺的彩色濾光片。

不只是彩色濾光片，黃仁昭說，過去5年，采鈺擴大業務觸角，將產品延伸到光學多層薄膜技術，廣泛應用在三維感測、環境光感測及光學指紋辨識等多種光學感測器，這些技術不只符合台積電產品規劃，讓台積電能提供客戶從電子電路到光學製程設計與製造一站式服務。

黃仁昭表示，采鈺獨特光學製造能力成為台積電和競爭對手的差異，采鈺經營團隊多數具有台積電的經歷和背景，對采鈺技術領先能力與品質都深具信心。

采鈺也有良好獨立開發產品和業務能力，放眼未來，黃仁昭說，采鈺依然會是台積電發展影像感測器及其他光學感測器的重要夥伴。

黃仁昭表示，過去20年曾多次討論采鈺是否應該上市問題，及思考上市能為公司帶來甚麼，在這兩年因為光學感測市場快速成長，以及采鈺業務的多元化，認為上市時機已經趨於成熟。

黃仁昭說，上市不僅有利采鈺的人才招募及支應產能擴充的資金籌募，投資人也能獲得更透明資訊進行投資評估，交易流通性活絡程度也會進一步提升。

台積電除配合法規規定，透過去年的釋股，以及上市增資，台積電將采鈺持股比例降到70%以下，黃仁昭表示，台積電目前沒有進一步釋股計畫。

黃仁昭說，上市是一個重大里程碑，是更重大責任的開始，對采鈺經營團隊有很高的期待，期許在上市後能和股東、員工、社會等利害關係人進行良好互動，為股東帶來長期的獲利。（編輯：楊蘭軒）1110526