4月壽險業持有台股市值跌破2兆 創15個月新低

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（中央社記者謝方娪台北26日電）金管會今天公布壽險業投資概況，4月台股大跌6.22%，壽險業逢低加碼台股近新台幣200億元，不過受大盤波動影響，壽險業持有台股市值跌破新台幣2兆元大關，探15個月新低。

今年4月國際投資市場震盪，台股單月下挫6.22%，壽險業持有台股市值應從2兆432億元降至1兆9161億元，不過根據金管會統計，4月底壽險業實際持有台股市值仍達1兆9349億元，意即壽險業4月應逢低加碼台股部位近200億元。

去年12月至今年2月壽險業合計減碼台股近千億元，3、4月皆回頭加碼台股，連2月合計加碼台股近500億元，不過受到大盤波動影響，壽險業持有台股市值4月跌破2兆元大關，降至1兆9349億元。

壽險業持有台股市值前一次低點為2021年1月的1兆8360億元，即今年4月壽險業持有台股市值創2021年2月以來、15個月新低。

壽險業國外投資（含國際板債券和外幣保單）部位達20兆1296億元，連2月破20兆元，占壽險業可運用資金比重拉高至67.64%；若單看壽險業持有國際板債券達4兆6697億元，單月大增1340億元。

另一方面，截至今年4月底，壽險業持有國外現金折合新台幣為4289億元、持有國內現金4684億元，現金水位雙雙下滑，分別月減1093億元及1027億元。（編輯：潘羿菁）1110526