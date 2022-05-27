南電拚4率逐季成長 ABF載板新產能下半年開出

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（中央社記者鍾榮峰桃園27日電）IC載板大廠南電副總經理暨發言人呂連瑞今天表示，中國昆山廠已恢復生產，預期到6月合併業績可較4月回溫，今年拚毛利率、營益率、稅前獲利率、稅後淨利率等4率逐季成長。

呂連瑞預期，隨新產能下半年開出，今年ABF載板業績可逐季成長，今年IC載板業績占比拚9成。

南電今天上午在南崁錦興廠舉行股東常會，通過每股配息新台幣10元，會後呂連瑞接受媒體採訪。

談到中國COVID-19疫情封控對昆山廠影響進展，呂連瑞指出，因應昆山地區封控，當地廠區在3月底至4月初採取閉環調度，廠區內設有宿舍，因此初期前半個月廠區75%員工仍可生產，生產無狀況。

到4月第3週之後，呂連瑞表示，蘇州和無錫供應鏈原料物流受阻，出現長短料狀況，因此部分影響4月昆山廠業績表現，南電4月整體營收也因此月減近15%，不過目前昆山廠已恢復生產。

展望第2季和下半年營運，呂連瑞預期，南電5月和6月業績會比4月回穩，第2季起努力朝向毛利率、營業利益率、稅前獲利率、稅後淨利率這4率逐季提升目標邁進；至於營收，要觀察匯率因素和季節性變數，目標也是力拚逐季成長。

觀察產品應用市況，呂連瑞指出，目前網通比重高，包括5G/6G、Wi-Fi 6、低軌道衛星等無線通訊應用持續看佳，至於一般筆記型電腦和智慧型手機需求有趨緩跡象，不過南電相關比重低，影響有限；南電在高階電腦和高階筆電應用持穩，下半年仍需觀察消費電子市況，至於俄羅斯與烏克蘭戰事地緣政治風險，對南電影響小。

呂連瑞表示，南電今年積極布局車用晶片載板，預估今年車用電子占比可從7%至8%、提升到10%，今年高效能運算（HPC）用載板出貨和比重也可增加。

在產能擴充規劃，呂連瑞表示，南電錦興廠和南亞廠用地持續開出ABF載板產能，樹林廠一期ABF載板產能加速機台和產品認證流程，預估最快第3季至第4季進入初期量產，明年首季可放量；昆山二期新ABF產能最快第3季至第4季初期量產，也是預期明年首季放量。

呂連瑞預期，今年昆山廠包括BT載板和系統級封裝（SiP）新產能可增加20%；今年樹林廠和昆山廠ABF載板新產能可增加20%，明年上半年再增加1成；今年南電整體新產能擴充幅度約15%至18%左右，主要是資料中心和高階2.5D/3D晶片封裝載板帶動。

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呂連瑞預期，隨著新產能在第3季起逐步投產爬升，今年南電在ABF業績可望逐季成長，在ABF新產能加入後，預估今年IC載板業績占比將從85%提升至逼近9成，印刷電路板（PCB）占比將從15%降到1成左右。

展望今年南電資本支出，呂連瑞預估，今年規模可較去年84.5億元倍增，今年首季資本支出已有52億元。他表示，隨著載板業績加溫，南電持續為員工加薪，根據統計，非經理人全職員工加計移住勞工在內，南電員工每月薪資增加約新台幣1萬多元，平均每年調薪增加約16萬元，員工平均年薪資達118萬元。（編輯：黃國倫）1110527