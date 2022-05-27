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國際中橡配息0.2元 三管齊下扎根碳黑本業轉型

2022/5/27 14:20（5/27 15:26 更新）
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國際中橡27日召開股東會，通過配發每股新台幣0.2元現金股利。展望後市，國際中橡董事長辜公怡（中間站立者）表示，將會持續三管齊下，紮根碳黑本業轉型。（國際中橡提供）中央社記者賴言曦傳真 111年5月27日
國際中橡27日召開股東會，通過配發每股新台幣0.2元現金股利。展望後市，國際中橡董事長辜公怡（中間站立者）表示，將會持續三管齊下，紮根碳黑本業轉型。（國際中橡提供）中央社記者賴言曦傳真 111年5月27日
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（中央社記者賴言曦台北27日電）國際中橡今天召開股東會，經營團隊表示，展望未來，持續三管齊下扎根碳黑本業轉型；在印度舊廠步上軌道、新廠今年即將投產下，未來全球總產量可望較目前成長18.5%。

國際中橡去年合併稅後淨利34.3億元，年增408%，合併每股純益（EPS）為3.5元；今天在股東會通過配發每股新台幣0.2元現金股利。

國際中橡董事長辜公怡表示，為持續三管齊下扎根碳黑本業轉型，將進行包含擴增印度場產能、透過土耳其布局歐洲市場；超前投入環保設備，確保未來得以持續生產，並將生產過程中對大自然的影響降至最低；研發高值化碳黑產品，除油墨塗料市外，加速推動導電相關產品，因應新能源產業發展契機。

國際中橡總經理黃柏松表示，國際中橡除了擴大印度廠的產能，並在土耳其建廠布局歐洲市場外，也在林園廠成立研發中心，為多項新產品研發做準備。

黃柏松指出，印度德里廠經兩年整頓後，已步上穩定成長軌道，而印度新廠古吉拉特廠因疫情停工3次，今年可望順利投產，未來國際中橡全球總產能可望達到94.5萬噸，較目前79.5萬噸成長18.8%。

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黃柏松表示，至於土耳其廠則在整地、設計規劃當中，未來順利投產後，全球總產能可望突破百萬噸，擠身全球前5大碳黑廠。

展望後市，黃柏松指出，國際中橡持續布局高值化碳黑，特碳產品從初期以泛用塑料應用為主，今年將擴大工程塑料與電線電纜屏蔽料應用的市場，並推廣針對油墨與塗料應用的產品。此外，研發高值化碳黑產品，並將加速推動導電相關產品，可望為國際中橡碳黑事業開啟新能源車應用及ESG（環境、社會、公司治理）的實踐與落實。（編輯：蘇志宗）1110527

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