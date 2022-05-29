美股勁揚 法人：有利已扭轉跌勢台股續彈

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（中央社記者潘智義台北29日電）美股再漲，週線收紅，加上台股27日強漲近300點，法人認為，台股已扭轉先前跌勢，仍有機會延續反彈氣勢；至於美聯準會縮減資產負債表、第2季財報影響，都可暫時先擱置。

美股齊揚，道瓊工業指數上漲575.77點，或1.76%，收在33212.96點；標準普爾500指數上漲100.4點，或2.47%，收在4158.24點；那斯達克指數大漲390.48點，或3.33%，收在12131.13點。

27日台股開高走高，收在16266.22點，攻上月線16160點，創近7個交易日收盤新高，上漲297.39點、漲幅1.86%，成交值新台幣2194.44億元。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，近日台股在一漲、一跌的過程中，27日大漲近300點，已扭轉近期跌勢，接下來電子、傳產、金融3個族群都有機會輪動，但一個交易日內的漲幅或許不大，可望往16500點緩步墊高，延續反彈格局。

黃國偉指出，美聯準會（Fed）縮減資產負債表的影響，應該會等到近6月中聯準會開會時才會發酵，但一般認為會議結果符合市場預期的機率較高，所以台股的反應不至於太劇烈。

他認為，台股短多格局未變，但時間拉長來看，不排除反彈過後仍會有低點出現，7月檢視第2季財報，獲利數字恐因中國封控措施造成部分台廠停工拖累，股價也可能遭波及。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文透過新聞稿指出，全球股市變數未除，台股也呈現高度震盪走勢，近兩週指數由電子股領軍反彈，接下來由金融與傳產股接棒上漲，近一週電子指數不漲反跌0.06%，相較之下，金融指數上漲1.2%，傳產指數靠航運族群強彈推升，單週漲幅高達2.33%。

葉獻文從技術線型分析，目前電子與傳產雙雙來到月線之上，僅剩下金融股仍位於短中長天期均線之下，新的一週可望挑戰年線反壓；整體來說，只要加權指數能穩於月線之上，對於多方氣勢將是有力支持。

他認為，即將進入下半年科技股旺季，且上市櫃股東會旺季正式啟動，股利政策、公司經營高層釋出前景展望等，皆有助於提振投資人信心。

安聯投信台股團隊透過新聞稿指出，隨著中國華東地區工廠陸續恢復產能，有助紓解之前供應鏈的緊張程度；不過，IC設計、PC與筆電等與消費應用相關性較高的族群，仍須確認庫存的壓力。

展望未來，安聯投信台股團隊表示，電子股終端需求放緩、庫存攀高，預期供應鏈庫存調整即將開始，宜聚焦在市占率增加、產品規格提升、產品滲透率提升的族群，看好高速傳輸、晶圓代工、ABF載板、車用電子、伺服器相關及矽晶圓領域。（編輯：林淑媛）1110529