梅驊出任街口支付董事長 期許創新與法規尋求平衡

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（中央社記者吳家豪台北31日電）街口電子支付今天董事會決議通過，由新任董事梅驊出任街口電子支付董事長。梅驊表示，上任後將在創新與法規之間，找到最佳平衡。

街口支付發布新聞稿指出，新任董事長梅驊過去曾擔任將來銀行資深執行副總經理、永豐銀行電子金融處處長、露天拍賣行銷處負責人等職務，擁有豐富的數位金融、電子商務、行銷經驗。

梅驊表示，上任後將帶領公司持續推動台灣金融科技的發展，會在「創新」與「法規」之間，找到最佳平衡，實現促進普惠金融的創新產品；也將憑藉過去累積橫跨科技與金融的職涯背景，培育更多優秀的金融科技人才。

街口創辦人胡亦嘉表示，樂見金融科技領域專業人士帶領公司，幫助優秀的年輕團隊更快速成長、發揮。

其他當選的4名街口支付董事涵蓋法律背景與金融科技產業實務經驗，包括前立法委員許毓仁、天遠律師事務所主持律師劉立恩、街口電子支付產品長范庭甄、樂端國際有限公司執行長陳志睿。

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2020年9月街口投信爆出缺失，金管會除開罰新台幣300萬元，也命令街口投信解除胡亦嘉董事職務；去年2月針對街口電支資金貸與母公司街口金科作業缺失，金管會再開罰180萬元，針對胡亦嘉失職祭出停止董事職務1年處分，胡亦嘉提出訴願，去年8月行政院駁回訴願，維持原處分。

依電支條例子法新規，胡亦嘉自2020年9月遭金管會開罰後起算，5年內不得回鍋電子支付業擔任專營電子支付機構董事長、董事、監察人或經理人。（編輯：潘羿菁）1110531