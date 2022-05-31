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梅驊出任街口支付董事長 10天內呈報金管會認可

2022/5/31 19:29（5/31 19:42 更新）
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街口電子支付31日董事會決議通過，由前將來銀行資深執行副總經理梅驊出任街口電子支付董事長。（街口支付提供）中央社記者吳家豪傳真 111年5月31日
街口電子支付31日董事會決議通過，由前將來銀行資深執行副總經理梅驊出任街口電子支付董事長。（街口支付提供）中央社記者吳家豪傳真 111年5月31日
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（中央社記者謝方娪台北31日電）街口電子支付董事會決議通過由新任董事梅驊出任董事長，金管會今天表示，將依規定督促街口電支在選任董事長的10日內檢附相關文件報金管會認可。

街口支付今天經董事會決議通過由梅驊出任董事長一職，金管會銀行局副局長童政彰今天下午在例行記者會表示，依照規定，電子支付機構必須在選任董事長的10日內檢附相關文件報金管會認可，未來金管會也會依此督促街口支付必須在10日內呈報主管機關。

梅驊過去曾任將來銀行資深執行副總經理、永豐銀行電子金融處長、露天拍賣行銷處負責人等職務，擁有豐富數位金融、電子商務、行銷經驗。

街口支付董事會除了通過由新任董事梅驊出任董事長，其他當選的4名街口支付董事包括前立法委員許毓仁、天遠律師事務所主持律師劉立恩、街口電子支付產品長范庭甄、樂端國際有限公司執行長陳志睿。（編輯：潘羿菁）1110531

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