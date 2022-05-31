事欣科股東會通過配息0.5元 需求回溫拚營收成長

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（中央社記者吳家豪台北31日電）工業電腦廠事欣科今天舉行股東常會，通過配發現金股利每股新台幣0.5元。展望今年，事欣科表示，近期KIOSK自助服務機和博弈客戶需求明顯回溫，整體在手訂單健康，但缺料仍影響出貨，全年營收力拚年增兩位數百分比。

事欣科接受中央社記者採訪表示，4月營收受到中國封控影響，表現不理想，5月希望比4月更好，若單月營收能回到2億元以上，有助營收規模趨穩。

事欣科近期KIOSK、航太、國防、博弈等客戶需求有回溫跡象，以KIOSK和博弈需求較好。隨著營收規模放大，事欣科看好今年第2季獲利有望優於第1季，全年營收力拚年增兩位數百分比，實際成長幅度將取決於料況。

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事欣科表示，雖然疫情影響仍存在，所幸各國防疫措施陸續見成效，各國邊境陸續開啟，國際原物料供應短缺逐步緩解，今年全球經濟或將明顯成長，航太及國防產品也將受惠於全球商務旅行復甦、帶動產業需求回升。

2021年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球經濟趨緩，且去年下半年國際原物料短缺影響出貨，加上事欣科2020年5月喪失對恩德公司的控制力、未納入合併財報，事欣科去年營收約20.98億元，年減37.89%；稅後淨利1.06億元、每股盈餘1.29元，較2020年轉虧為盈。（編輯：郭無患）1110531