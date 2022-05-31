晟德擬砸4.07億 加大投資東曜藥業攻CDMO

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北31日電）晟德大藥廠31日召開董事會，決議以最高港幣1.1億元（約折新台幣4.07億元），參與集團旗下轉投資公司東曜藥業擬發行增資新股案，期望未來能與另一轉投資公司永昕創造地理區域上的合作綜效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

晟德表示，該增資案尚待東曜藥業股東會決議通過。東曜藥業為集團持股30.16%轉投資公司，於2021年成功將三款自主開發產品獲准上市並陸續對外授權後，積極調整戰略布局，期成為中國ADC （Antibody-Drug Conjugate抗體藥物複合體）市場的領導者，並透過快速擴張委託開發暨製造服務（CDMO）業務，以建立ADC穩健技術平台與豐沛現金流。

晟德指出，隨著集團規模愈來愈大，將加大投資核心事業，包括永昕、順藥、博晟、益安、國光、東曜、錦旗及寶濟等公司，以加速其發展，擁抱新一代創新療法、生物藥品委託開發暨製造服務及大健康等國際趨勢；期待2025年打造7至8個生技獨角獸企業，期使高流動性資產規模由今年新台幣400億元提高到2025年1000億元。（編輯：張均懋）1110531