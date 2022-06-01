畢業季將至 元大金啟動萬人海選徵才

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北1日電）畢業季到來，金融業攬才活動相繼開跑。元大金控今天宣布啟動有史以來最大規模的徵才活動「萬人海選計畫」，鎖定類別更涵蓋數位金融，希望迎戰產業趨勢；中信金控旗下子公司台灣人壽今年也規劃大舉徵才。

元大金控業務涵蓋證券、銀行、人壽、期貨、投信、投顧、創投及資產管理，2021年稅後獲利新台幣348.66億元，每股稅後純益（EPS）2.87元，寫下歷史新高。

儘管今年上半年總體經濟充滿不確定性，元大金仍啟動有史以來最大規模的徵才活動「萬人海選計畫」，且因應疫情加速改變客戶與金融業往來的行為模式，元大金這次招募鎖定資訊與數位金融、業務、企劃、法律等4大類別人才，錄取人數不限，即日起至7月20日，對金融、證券領域有興趣者報名、隨到隨談。

元大金說明，公司將針對新血規劃一系列培訓課程，第一階段為介紹集團各公司核心業務、金融監理與法令遵循的通識課程，第二階段為專業訓練，由資深員工帶領新人實際執行各子公司重要專案，累積證券、銀行、人壽、投信、期貨等多元的產業實務經驗。

中信金控旗下子公司台灣人壽今年也規劃大舉徵才，預計招募2000名保險顧問，提供「新人三年全戰力」整合訓練，以完善的激勵晉升方案，透過在地輔導、數位工具輔助及榮耀制度，鼓勵更多轉職者及社會新鮮人投入保險服務。

台灣人壽指出，台壽2021年業務員13個月定著率達83.23%，明顯高於業界平均63.89%。（編輯：郭無患）1110601