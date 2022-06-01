外資買航運面板賣金控 聯手投信續買鴻海

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今天下挫132點、收在16675點，外資法人今天買超航運和面板、大賣金控股；外資和投信聯手買超鴻海，5月迄今外資累計買超鴻海達13萬4178張。

台股加權指數今天下跌132.68點，收在16675.09點，遇季線約16836點反壓，失守16800點和16700點整數關卡，成交值新台幣2528.53億元，加計盤後2550.08億元。

三大法人自營商賣超8.18億元，投信買超7.48億元，外資及陸資賣超100.93億元，合計賣超101.63億元。外資今天終結連3買，投信今天連4買。

在台指期淨部位，三大法人今天淨多單增加1072口至11643口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少557口至7434口。

外資今天再買超鴻海8853張，排名外資買超個股第3，助鴻海今天盤中股價觸及116元，創去年7月21日以來波段高點，外資法人已經連4個交易日買超鴻海累計達5萬9421張，5月迄今外資法人累計買超鴻海達13萬4178張。投信今天也買超鴻海3168張，5月迄今投信連續買超累計達3萬9790張。相較之下，外資今天轉賣超台積電4503張，終結連3買。

觀察外資今天買超個股動向，根據台灣證券交易所統計，前2大個股分別是面板大廠群創和貨櫃三雄之一長榮，分別買超約3.5萬張和1.32萬張；此外，航運股慧洋-KY和陽明、面板股彩晶和友達，躋身外資今天買超前9大個股。

相較之下，金控股成為外資法人今天主要調節標的，元大金遭賣超1.74萬張排名第1，國泰金、開發金、玉山金、中信金、台新金分遭賣超1.3萬張、1.21萬張、1.14萬張、1.13萬張、9986張，排名第4至第8。

展望台股後市，群益期貨分析師容逸燊下午接受中央社記者電訪表示，中期空方勢力不弱，主要是原物料、糧食、油價等價格上漲，市場對通膨疑慮未解，以致終端消費信心不足。

容逸燊指出，若通膨未緩，可能壓抑第4季旺季消費力道；至於美國聯準會貨幣政策，容逸燊指出，市場對6月和7月各升息2碼已有心理準備。綜合以上，容逸燊預期，台股不易突破17000點至174000點壓力區間。（編輯：趙蔚蘭）1110601