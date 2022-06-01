戴爾廖仁祥：台灣市場挑戰多 企業靠2項能力突圍

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（中央社記者吳家豪台北1日電）台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥今天受訪時表示，台灣市場往前看確實面臨很多挑戰，跟全世界一樣，但台灣企業最厲害的是韌性和靈活性，多年來靠這2項能力打下江山。

戴爾科技集團今天舉辦企業解決方案線上產品發表會，廖仁祥被問及對台灣市場下半年看法。他說，台灣企業無論科技或非科技業者，都具有韌性和靈活性，如果能堅持數位轉型，加上過去打下的基礎，未來有望迎來黃金10年。

廖仁祥進一步指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生到現在，已經過了約26到28個月，世界出現很大改變。當未來世界轉向數位化，戴爾也需要協助客戶強化相關能力。

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他說，戴爾調整公司定位後，不僅了解如何把硬體做得更好，戴爾的軟體工程師比例也已經高於硬體工程師，過去5、6年來持續推動數位轉型，協助客戶提升在數位時代的競爭力。

戴爾今天宣布針對儲存解決方案推出超過500項軟體功能，有效加快數據分析速度、提高多雲數據可控性並強化資安韌性，且不增加現有客戶的成本負擔。具備各項優化軟體的Dell PowerStore、PowerMax及PowerFlex解決方案預計將於今年第3季全球上市。（編輯：張均懋）1110601