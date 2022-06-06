譜瑞-KY茂達大中營運旺 5月營收創新高

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（中央社記者張建中新竹6日電）IC設計廠譜瑞-KY、茂達及大中5月營收同步攀高，同創新高。

受惠商用筆記型電腦市場需求依然強勁，高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY的5月營收攀高至新台幣21.88億元，月增9.57%，年增30.83%，並超越3月創下的20.16億元最高紀錄。

譜瑞-KY的4月及5月營收合計41.86億元，約1.42億美元。譜瑞-KY預估，第2季營收將約2.12億至2.32億美元，以中間值2.22億美元計，將季增5.7%。

電源管理晶片廠茂達在商用型筆記型電腦需求強勁，減緩桌上型電腦與消費型筆記型電腦需求趨緩影響，5月營收突破新台幣7億元關卡，達7.45億元，月增8.06%，年增37.47%，連續3個月營收創新高。

茂達預期，第2季營收可望較第1季成長，將創單季營收新高，第3季在取得的晶圓產能增加，營收有機會較第2季再成長。

茂達旗下金氧半場效電晶體（MOSFET）廠大中5月營收達3.69億元，月增15.3%，年增49.86%。大中在風扇馬達及電池管理晶片等新產品效益顯現下，第2季業績可望較第1季成長。（編輯：黃國倫）1110606