景碩5月營收再創高 第2季拚連5季業績創新猷

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）IC載板大廠景碩自結5月合併營收新台幣37.95億元，連續3個月營收創新高，法人指出，主要是ABF載板需求強勁，彌補BT載板遞延，估第2季營收續創新高，締造連5季營收新猷紀錄。

景碩今天下午公布5月自結合併營收37.95億元，較4月37.48億元微增，比去年同期28.74億元增加32.02%，續創單月新高，景碩已經連續3個月營收衝高。

累計今年前5月景碩自結合併營收175.57億元，較去年同期128.32億元成長36.82%。

展望第2季營運，美系外資法人日前報告指出，由於受到中國COVID-19疫情封控影響物流，景碩部分BT載板訂單遞延到第3季，中國智慧型手機需求趨緩在預期內，第3季仍可見智慧型手機庫存調節。

相較之下，ABF載板需求持續暢旺，有助彌補景碩部分BT載板訂單遞延的業績缺口。

法人預估，景碩第2季業績有機會超過105億元，季增上看5%，衝單季新高可期，可連續5季業績創新高，第2季每股純益可超過3.1元；第3季業績季增超過10%，續創新高，今年業績可站上430億元，年增上看2成，衝歷史新高，每股純益逼近14元。

觀察產品營收比重，法人指出，目前ABF載板占景碩業績比重約3成，預估明年占比可提升至35%。（編輯：張均懋）1110606