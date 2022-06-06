海悅新指標建案銷售佳 5月營收年增20%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北6日電）不動產代銷產業者海悅今天公告5月合併營收新台幣3.95億元，年增率20.41%，累計1至5月合併營收19.85億元，與去年同期相當。

海悅透過新聞稿表示，5月仍受到台灣本土疫情確診數居高不下影響，全台建案來客人數較4月減少，以致5月合併營收3.95億元，較4月減少，但5月新建案銷售指標個案，則較去年同期大增。

海悅解釋，自今年3月起已連續3個月單月合併營收年增率正成長，累計1至5月合併營收達19.85億元，與去年同期相當，受益代銷本業布局全台，大數據精準行銷，建商以合理房價銷售，尤以交通、產業等實質條件支撐的區域房市表現較佳。

海悅認為，下半年隨著與疫情共存，經濟活動步入正軌下，即便面臨全球性通膨、台灣逐步調高升息政策、與營建成本高漲，建商目前尚未有保守或遞延推案的規劃。

展望今年，海悅強調，在手案量維持2000億元的高檔水位，專注代銷本業，布局北中南房市，且與理念契合的建商，進行策略聯盟，增加轉投資收益。（編輯：趙蔚蘭）1110606