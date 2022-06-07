3大因素衝擊 國銀4月獲利不到300億衰退逾1成

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（中央社記者謝方娪台北7日電）疫情復燃、匯率波動及烏俄戰爭3因素，衝擊銀行國內總分行獲利，金管會今天公布整體國銀4月稅前盈餘僅新台幣271.6億元，月減16.2%、年減10.3%，呈現雙減態勢。

本國銀行獲利共有4大來源，包含國內總分行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）、海外分行及中國分行。

今年4月整體國銀稅前獲利僅271.6億元，月減16.2%，主因獲利核心國內總分行4月僅賺207.5億元，月減11.6%；另OBU獲利43.8億元、海外分行獲利24.6億元、中國分行虧損4.3億元。

金管會銀行局副局長童政彰指出，國內總分行4月獲利相比3月衰退，主因4月國內疫情復燃，加上匯率波動、烏俄戰爭影響等，以致相關投資縮減，加上4月整體營業日數較少，手續費收入也呈現衰退。

至於OBU及海外分行獲利受到提列呆帳費用影響，分別月減16.2%及27.3%，中國分行主因兌換損益虧損，拖累獲利表現。

今年前4月整體國銀稅前盈餘1171.1億元，年減29.3億元、減幅2.4%，主因OBU及中國分行獲利雙雙衰退，OBU獲利僅228.9億元，年減24%，中國分行獲利6.9億元，年減37.6%。

童政彰說，OBU獲利衰退主因是匯率波動及烏俄戰爭影響，以致OBU持有金融債券評價利益縮減；中國分行則因人民幣貶值，相關兌換收益減少，影響獲利表現。

國內總分行前4月稅前盈餘815.8億元，年增3.1%，主因升息加上整體放款餘額增加，利息淨收益大增挹注獲利。

海外分行前4月獲利119.6億元，年增23.1%，主因去年同期提列備抵呆帳費用較高、拉低基期，加上今年以來放款成長帶動利息淨收益上揚所致。（編輯：張均懋）1110607