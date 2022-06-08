華碩配息42元 施崇棠：積極留才研擬員工持股信託

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠華碩今天舉行股東常會，通過配發現金股利每股新台幣42元。股東提問業界把華碩視為人才訓練所，華碩董事長施崇棠坦言「要改進」，希望訓練員工後仍為公司所用，內部正在研擬員工持股信託方案積極留才。

施崇棠表示，很多人說華碩是人才訓練所，但華碩對員工訓練非常願意付出，業界認為華碩訓練的員工非常有價值。這次提出的員工酬勞是想獎勵員工不眠不休的努力，至於如何分配，經營團隊都絞盡腦汁，希望酬勞跟貢獻成正比。

他說，華碩秉持以人為本精神，對於業界稱華碩是非常好的人才訓練所，這點華碩要改進，希望訓練後還是為公司所用，華碩會更加主動，內部已積極規劃員工持股信託方案。

華碩共同執行長許先越表示，華碩內部推動華碩之星創發平台（ASAP）計畫，鼓勵員工創意發想，因為華碩經營範圍大部分是PC相關產品，很多研發或業務部門員工都有不錯想法，ASAP計畫可以協助員工把想法轉化為真正可以執行的事業，內部已建立評估和輔導機制，每年篩選員工提案，由公司投入資源協助開發。

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施崇棠在營業報告時指出，過去2年蔓延的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，促使人類社會走向數位化經濟及數位化生活進化，產業與華碩團隊的進化，將共同推動華碩成為一個持續進化創新的成長型企業。

展望2022年，施崇棠認為，在迎接經濟解封及就業復甦的同時，也有通膨及貨幣政策調整的壓力、地緣政治衝突，產業環境仍充滿變數及動盪，但相信進化後的華碩團隊已做好準備，將堅定選擇「難行門」路徑，妥善執行策略擘劃、技術創新與營運管理。（編輯：楊凱翔）1110608