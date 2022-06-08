更多編輯台推薦新聞：
MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
5月出口420.8億美元 創歷年單月次高連23紅達陣
首頁 / 產經
NCC
新聞專題
NCC2/300

手機資安抽測15款全過關 NCC今年擬擴大規模

2022/6/8 15:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北8日電）NCC今天公布110年手機內建軟體資安抽測結果，經初測、複測與改善程序後，15款手機都完成檢測。NCC表示，今年度規劃將擴大抽測規模，數量會提高到17款手機。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC在去年下半年到今年第1季間，針對110年上半年銷售量較高手機與中國廠牌手機，辦理資安檢測。去年初測時只有APPLE iPhone 12通過，其餘14款則在改善後複測通過。

14款手機分別為，國內品牌的ASUS ZENFONE 7、HTC DESIRE 20+，韓國三星GALAXY A42、日本SONY XPERIA 5 II，以及中國手機品牌OPPO A72、OPPO RENO 5、REALME X50、REALME C3、SUGAR T30 64/3G DUAL LTE、VIVO Y20、VIVO Y50、REDMI Note 9T、REDMI NOTE 9 PRO、MI 10 LITE 5G。

翁柏宗表示，目前各國手機資安檢測都不是強制性規範，NCC採取後市場機制進行資安抽測，以強化消費者權益。預計111年度會擴大資安抽測規模到17款手機，5款為中國大陸廠牌手機，另考量今年上半年銷售量跟款式多元性再去抽測12款手機。

NCC表示，手機資安風險更包括民眾「自行安裝」的APP及使用習慣等，呼籲民眾切記「三不五要」，以加強保護個人資料與隱私安全。

NCC指出，三不為不瀏覽可疑網站、不連接可疑的WiFi、不強行取得管理者權限；五要包括要定期更新密碼、要更新軟體程式及備份資料、要關閉未使用的WiFi/藍牙/NFC等介面、連接的WiFi要開啟加密防護、手機不再用時要刪除機敏資料。

NCC表示，資安檢測是從台灣資通產業標準協會（TAICS）公告的測試規範中跨級別挑選10個基本項目進行檢測，主要包括「內建軟體應將帳號、通行碼或金鑰儲存於作業系統保護區內或以加密方式儲存」、「內建軟體具備付費功能時，應使用多因子或強驗證進行用戶身分辨識」等項目。（編輯：楊蘭軒）1110608

延伸閱讀
NCC檢測10款手機資安風險 初測僅iPhone 12通過
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀