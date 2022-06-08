台塑四寶5月營收1781.1億 台塑化月增逾3成最亮眼

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（中央社記者賴言曦台北8日電）台塑集團今天公布5月業績，旗下四大公司合併營收共達新台幣1781.1億元，月增13.7%、年增23.8%。其中台塑化月增30.8%，表現最亮眼，主因是國際油價持續上漲，帶動銷售價格上調。

台塑集團今天公布5月業績，旗下四大公司累計今年前5月合併營收達7887.7億元，較去年同期增加21.8%。

台塑公司今天透過新聞稿表示，5月合併營收248.4億元，雖月減1.2%，仍創下歷史同期新高，年增2%。

台塑表示，今年全球經濟持續成長，加上俄烏戰爭爆發，推升能源及大宗原物料價格，帶動5月乙烯、丙烯合約價格分別較去年同期上漲21%、11%，今年5月各主要產品價格都較去年上漲，幅度介於14%至126%。

南亞表示，５月合併營收328.8億元，月增10.7%、年減4.6%；月增方面，南亞表示，主因是中國大陸封控逐漸鬆綁，使電子材料產品銷售量增加，加上美國地區聚酯產品需求增溫，帶動營業額成長。

年減方面，南亞表示，主因去年5月BPA（雙酚A）價格漲至高峰，今年供需相對平穩、售價回跌，下游電子材料產品售價也隨之降低，加上EG（乙二醇）今年計畫性停車，產銷量較去年減少，導致營收下降。

台化表示，5月合併營收348.9億元，月減4.2%、年增8.6%。月減部分，台化說明，受中國大陸封控影響，ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）及PP（聚丙烯）銷售減少10.7億元，另麥寮PTA（純對苯二甲酸）安排6月定檢，減少外銷量累積庫存，且福懋進入秋冬成衣及運動戶外布訂單出貨尾聲，影響銷售減少。

年增部分，台化表示，受經濟復甦及俄烏戰事影響，國際油價較去年大幅上漲，進而推動石化、紡織產品價格跟漲。

台塑化表示，5月合併營收為854.8億元，月增30.8%、年增61.5%。

台塑化表示，今年5月杜拜原油平均價格比4月每桶上漲5.3美元，且受外銷油品價差增加影響，產品平均售價每桶127.8美元，比4月增加7.9美元；另外，台塑化今年5月產品平均售價較去年同期增加每噸232美元。（編輯：張均懋）1110608