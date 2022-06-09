台塑擴大海內外布局 規劃投資1600億元擴產

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（中央社記者賴言曦台北9日電）台塑董事長林健男今天表示，除了目前正在進行中的海內外擴建及去瓶頸工程共12案外，為轉型升級，未來還會投資新台幣1600億元，進一步規劃海內外布局，讓台塑營運更穩健。

台塑今天舉行股東會，林健男表示，因應台灣高科技半導體業需求，轉投資台塑大金公司新建電子級氫氟酸大發廠，及台塑德山公司林園IPA（異丙醇）廠，均已順利試車投產，有助下半年轉投資收益增加；另轉投資台塑勝高公司預定新建12吋矽晶圓廠，2024年完工量產。

創新開發方面，林健男表示，台塑積極與客戶合作，共申請近百件專利，主要重要研發成果分別為，與台灣YKK公司開發高性能且具環保的素材，運用在拉鍊產品；開發碳纖維安全鞋和羽球鞋，以及具抗菌、物理 發泡全回收等EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）鞋材；開發具低熱傳導性、質輕和阻燃特性的氣凝膠，且將在仁武廠新建年產能2800M3氣膠毯廠，預定明年中完工；開發航太級碳纖維，用於生產衛星推進器用的高壓氣瓶，並於去年成功登上太空。

林健男表示，目前進行中的海內外擴建及去瓶頸工程共12案，總投資金額500億元，包含台灣的仁武醫材中心、高雄洲際石化專區、PP（聚丙烯）及PVC（聚氯乙烯）去瓶頸、氣膠毯廠；寧波的PDH（丙烷脫氫）廠、EVA去瓶頸；美國德州的1-己烯廠。

為延續營運動能，林健男表示，未來規劃在海內外持續推動8項擴建及去瓶頸工程案，總投資金額1600億元，分別為在台灣的碳纖擴建；寧波的VCM（氯乙烯）、PP二期及PDH（丙烷脫氫）二期擴建、PVC去瓶頸；並在美國德州新建PVC、VCM及碱廠。（編輯：張均懋）1110609