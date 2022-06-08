中國逐步放寬封控 台塑四寶普遍看好第3季營運

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（中央社記者賴言曦台北8日電）台塑四寶今天公布5月業績，四大公司合併營收共新台幣1781.1億元，月增13.7%，年增23.8%；展望方面，因近期中國大陸官方逐漸放寬防疫限制，台塑四寶普遍正向看待第3季營運展望。

台塑集團今天公布5月業績，累計今年前5月合併營收共達7887.7億元，年增21.8%。

在展望的部分，台塑認為，第3季是石化產品傳統旺季，且中國大陸解封，需求可望增加，不過台塑第3季在兩岸共有12個廠要配合歲修，因此在多空因素相互抵銷下，預期台塑第3季營業額與第2季相當。

但台塑也提到，第3季有84億元現金股利入帳，因此台塑第3季獲利仍可望優於第2季，但仍須關注中國大陸振興經濟政策成效，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後續發展。

南亞表示，隨著COVID-19疫情管制鬆綁，物流及生產陸續恢復正常，但國際原油高檔及各國抑制通膨，短期恐影響終端需求，不過可塑劑系列產品進入傳統旺季，且歐美耶誕節前備貨需求增加，加上乙二醇同業因虧損，所以減停產因應，供過於求現象略有改善，價格獲得支撐，整體而言，第3季營收預料將增加。

台化則認為，觀察目前市場消費信心足，品牌訂單推遲，塑膠製品下游廠商進貨觀望，不過中國大陸COVID-19疫情稍緩後，6月份業績有望谷底回升。

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台塑化表示，北海、加拿大及哈薩克油田6月將定檢，預計原油供給數量每天將減少90萬桶，且歐盟通過對俄羅斯第6輪制裁，預期今年底前歐洲每天將減少進口130萬桶俄羅斯原油，全球原油近期陷入緊張，短期油價穩健，不過OPEC（石油輸出國組織）決定7、8月增產數量從每天43.2萬桶增至每天64.8萬桶，可能抑制油價漲幅。

台塑化也提到，隨著美國駕車旺季開始，其國內汽油需求逐漸增加，但美國汽油庫存也減少至5年同期新低，部分亞洲汽油轉往美國出口，且近期日本、韓國旅行需求增加，東北亞減少汽油出口，同時印尼需求強勁，汽油進口增加至歷史新高，使亞洲汽油供需基本面吃緊，支撐汽油價差持續上漲，煉製毛利預料會維持強勢。（編輯：林興盟）1110608