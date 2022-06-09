矽格看景氣樂觀審慎 股東會通過配息4.1元

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）IC封測廠矽格今天上午在新竹竹東召開股東常會，通過盈餘分配現金股利每股新台幣3元、資本公積發放現金每股1.1元，共計股東每股可拿4.1元。矽格樂觀中帶審慎的態度，看待今年景氣。

觀察今年外部大環境，矽格董事長黃興陽在致股東報告書中指出，COVID-19疫情逐漸受控，經濟漸復甦，儘管半導體缺貨有疑慮，但在台廠積極擴產下，仍有利爭取訂單；而俄羅斯與烏克蘭戰爭對原物料供給及供應鏈增添變數，美國聯準會（Fed）升息縮表、通膨對經濟影響待觀察，此外半導體缺貨情況紓解後，是否出現產能過剩、進而削價兢爭，也須密切注意。

觀察半導體封測產業，黃興陽表示，中國大陸封測廠成本日益增加，與台灣廠商成本日趨接近，國外許多整合元件製造廠（IDM）減少擴充封測產能或是結束生產線，有利矽格爭取IDM廠釋出訂單。

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展望今年，黃興陽表示，矽格樂觀中帶審慎態度看待今年景氣，今年矽格除了擴展北美市場外，也積極拓展亞洲、中國、歐洲與日本市場，增加國外客戶數量與比重，並提升中國大陸蘇州矽興子公司產能及客戶群。

黃興陽指出，今年矽格持續開發高成長率產品測試業務，包括元宇宙、5G手機晶片、Wi-Fi 6/6E、高速運算、人工智慧、物聯網、射頻晶片、車用電子等測試，獲取較佳利潤，提高通訊晶片及利基型晶片測試業務，封裝技術強化晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）。（編輯：楊凱翔）1110609