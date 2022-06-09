Omicron疫情高峰 瑞基健喬5月營收雙創新高

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）Omicron疫情高峰生技業5月營收開紅盤，瑞基單月營收翻倍增，創下歷史新紀錄；健喬也因疫情延燒，呼吸道相關防疫用藥大賣，推動營收衝上歷史新高，葡萄王則在保健品熱銷下攀上今年新高。

瑞基海洋生技在國內Omicron疫情高峰，加上全力支援外交部援助計劃，新增吐瓦魯市場，其他國際市場穩定出貨。推動5月合併營收衝上新台幣2.03億元，月增132.1%、年增97.9%，創下歷史新高；1至5月累計營收5.27億元，年增32.24%，也刷新紀錄。

瑞基表示，新冠國際認證方面，5月28日完成巴西國家衛生監督局（ANVISA）註冊，正式取得巴西醫療器材認證；其他國際認證持續進行中。

展望2022下半年，瑞基指出，將持續以體外診斷醫療器材（IVD）市場為主，密切監測當前疫情與新病毒株動向，進行國內外銷售；同時加強畜產市場推廣力道，以固有畜產市場與新冠疫情平緩的國家著手，進行畜產市場POCKIT Central鋪滿計畫。伴侶動物市場，將以台灣為主力，並將行銷模式推廣至東南亞。

健喬5月營收達3.88億年增45%，月增16%，再創歷史新高，受惠於呼吸道愛克痰系列產品打破銷售紀錄。累計前5月營收16.9億，年增32%。

健喬表示，由於Omicron疫情居高不下，無論是處方市場醫院開立的處方籤或是OTC市場的居家防疫必備藥品，都主要鎖定在相關用藥進行準備。防疫包的必備藥品包括感冒及呼吸道指示用藥或OTC成藥為主，延續4月份銷售情形仍供不應求，相關用藥銷售都見到倍數成長。

葡萄王生技5月營收10.1億元，月增21.7%、年增9.7%，創下今年單月及歷年同期最高紀錄；累計1至5月營收38.9億元，年增6.5%，同為歷年同期最佳表現。

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葡萄王表示，雖然上海葡萄王5月在中國仍受封控管制影響下業績停滯，但台灣事業體子公司葡眾、母公司台灣葡萄王表現持續暢旺，二事業體聯手補足中國市場下滑，帶動本月營運創佳績。

展望下半年，葡萄王生技表示，集團多元、多角化經營模式已展現優勢，隨著全球疫情高峰趨緩，上海復工後訂單及出貨量將持續回穩，台灣事業體需求依舊強勁，目前整體營運朝著原本制定目標前進，全年營收可望逐季增高樂觀以待。（編輯：潘羿菁）1110609