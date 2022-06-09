尖點擴產無畏疫情 第3季提升鑽針產能1成

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（中央社記者江明晏台北9日電）PCB鑽針廠尖點股東會通過每股將配發2.3元現金股利，尖點表示，雖有疫情影響，但今年營運目標未變，維持既定的計畫，第3季將完成擴產，鑽針產能較去年底提升10%。

尖點科技今天召開股東常會，承認並通過2021年度決算表冊及盈餘分配案，每股將配發2.3元現金股利；同時為強化公司治理，此次股東會另增選一席獨立董事，獨董席次過半。

尖點股東會承認2021年度財報，2021年合併營收37.74億元，歸屬於母公司淨利為4.47億元，每股基本盈餘3.14元，並決議每股配發2.3元現金股利，若依6月8日收盤價34.3元計算，殖利率約6.7%。

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尖點指出，4及5月上海封控以及台灣近期疫情，確實對於上半年的營運產生影響，然而目前上海廠區的營運已恢復正常，台灣雖仍有零星員工確診，但對整體營並無重大影響。尖點前5月營收達15.19億元，較去年同期成長10%。

另外，尖點表示，目前疫情影響雖尚未完全消除，但對今年營運目標仍未改變，維持既定的計畫進行，預計在第3季完成今年度的擴產計畫，擴充後的鑽針產能可望較去年底提升約10%；今年下半年也有鑽孔服務擴充計劃，營運規模料將進一步擴大。2022年的資本支出金額預估約為6億元。（編輯：楊凱翔）1110609