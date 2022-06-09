鋼鐵前景變數多 豐興：國內需求穩銷量估持平去年

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（中央社記者賴言曦台北9日電）豐興鋼鐵今天召開股東會，董事長林大鈞表示，COVID-19疫情陰霾籠罩，加上鋼鐵業被列為優先減碳目標，讓前景充滿許多不確定因素，不過由於國內鋼鐵需求穩定，預計今年整體鋼品銷量與去年相當。

林大鈞透過營業報告書表示，今年度全球鋼鐵產業仍受COVID-19疫情陰影籠罩，加上去年11月剛落幕的聯合國氣候峰會，各國達成協議，將鋼鐵產業列為優先減碳目標，讓前景存在諸多不確定性，彼此依舊存在激烈經爭。

但林大鈞表示，依世界鋼鐵協會去年10月公布的預測數據，今年全球鋼材需求將繼續成長2.2%，豐興在條線工場改造完成後，會持續朝高階鋼種及用途領域的市場積極發展。

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林大鈞也提到，新鋼筋工廠正式量產後，在政府持續推動基礎建設及公共工程，再加上台商回流建廠、外商加大在台投資及電子大廠持續擴廠下，寄望今年整體需求可維持穩定，預計今年鋼品銷售量將與去年相當。

豐興2021年每股稅後盈餘（EPS）新台幣6.94元，今天股東會通過110年度盈餘分配案，普通股現金股利每股發放5元，並已於5月6日全數發放。（編輯：楊凱翔）1110609