和潤5月營收同期新高 連18個月年增逾10%

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（中央社記者潘智義台北9日電）和泰集團旗下汽車分期業者和潤企業今天公告自結5月合併營收新台幣17.86億元，月增1.1%、年增20.24%，今年以來單月營收4度站上17億元，其中年增率連續18個月超過10%。

和潤透過新聞稿指出，今年前5個月合併營收達87.38億元，年增24.35%，在汽機車銷售下滑、通貨膨脹高漲的逆風下，營運衝出單月營收、累計營收同期最佳表現。

和潤說明，5月合併營收成長主因是保有客戶持續增加帶動收入增加。營收項目貢獻度分別以利息收入60%、營業租賃收入16%、融資租賃收入12%為最高。展望6月，在疫情高峰即將反轉下，個人消費金融、企業金融需求量能可望持續，分期租賃市場動能可期。

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和潤表示，隨著營運規模成長，發展低碳營運模式是一項重要且必要的挑戰，為了讓營運成長與環境永續並道而行，和潤從2020年起進行「ISO 14064-1溫室氣體盤查」，並連續2年通過驗證，積極對內外推行無紙化應用，2021年一年節省約565萬張用紙量，等同減少約4萬2940公斤碳排放量。

為進一步達成2050年淨零碳排願景，和潤於今年更成立子公司「和潤電能」，專責集團內、外綠能業務，截至目前全台太陽能光電案場已達47場，為這塊土地淨零碳排作出貢獻。（編輯：張均懋）1110609