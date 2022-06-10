美光將加碼投資台灣增聘2000人 台中廠設研發走廊

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（中央社記者張建中台中10日電）台灣美光董事長盧東暉今天表示，美光（Micron）將持續加碼投資台灣，未來2至3年將增加2000人；位於台中的A3廠將於今年下半年導入極紫光（EUV）設備外，還將設置研發走廊。

台灣女婿盧東暉今年2月加入美光，目前擔任美光前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長，他今天在首次舉行的媒體見面會中提出3大努力目標，包括加速先進製程量產、強化供應鏈及培育人才。

他強調，美光在台灣深耕20多年，是台灣投資最大的外商，台灣美光有1萬多名員工，並將持續擴張，未來2至3年將再增加2000人。

盧東暉表示，台灣是美光動態隨機存取記憶體（DRAM）製造基地，希望未來能加速美光最新技術量產。為回報投資的台灣，並提供客戶最大保障，將強化本土供應鏈；美光以人為本，將培養更多本土人才。

盧東暉說，美光在1 alpha製程技術領先DRAM業界，下一代的1 beta製程技術也將持續居領先地位，預計日本量產後，將會把1 beta製程技術轉移至台灣生產。

他表示，台灣美光位於台中的A3廠將於今年下半年導入極紫光（EUV）設備，並將設置研發走廊，安排一組研發團隊支持，力求1 gamma製程技術能早日量產，預計2024年量產。

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盧東暉說，EUV設備非常昂貴且複雜，考量機器可靠性、光罩、人才等相關生態系統趨於成熟，相信在1 gamma製程導入EUV是相當好的時機，會是技術、性能與成本最佳組合。

此外，針對短期產業景氣出現雜音，盧東暉表示，產業從來沒有一路榮景，短期可能會有不平衡，不過全球經濟加速數位化，驅動記憶體長期發展；車用、工業與數據中心是成長快速的市場，美光將聚焦在這些高成長市場，將有助毛利率更加穩定。（編輯：林淑媛）1110630