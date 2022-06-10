外資調節台積電 土洋大賣航空股

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台股今天下跌161點收在16460點，失守短期均線和16500點整數關卡，外資今天大賣長榮航、群創、台積電，投信調節中信金、華航、長榮航，外資和投信攜手買超金像電。

台股加權指數今天下跌161.22點，收在16460.12點，成交值新台幣1851.26億元。三大法人自營商買超11.73億元，投信賣超9.54億元，外資及陸資賣超185.53億元，合計賣超183.34億元，外資和投信連續2日賣超台股。

觀察外資法人今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，金像電異軍突起成為外資青睞標的，買超達2.01萬張排名第1，帶動金像電今天股價收在漲停92.9元，主要是伺服器平台升級帶動印刷電路板需求。

至於長榮航、群創、台積電則成為外資法人今天調節個股前3大，分別遭賣超3.58萬張、1.93萬張、1.45萬張，華航、開發金、新光金、聯電、鴻海則排名第4至第8，分別遭賣超9747張、9240張、8491張、8448張、8194張。

根據統計，6月迄今外資法人賣超台積電累計達2.93萬張。

投信法人今天也買超金像電1656張，買超個股排名第3，中信金、華航、長榮航則為投信今天賣超前3大標的，分別遭賣超8208張、7334張、6246張。

觀察台積電走勢，摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪分析，台積電日前上演股東會行情拉出連3日紅K棒，拉高日KD技術指標，近日儘管走勢回測、今天下挫，不過前波低檔多方缺口已封閉，留下跳空缺口約533元至537元區間，若美國CPI指數公布、美國聯準會態度不偏空，下週電子族群仍有機會上演反彈行情。

展望台股後市，林漢偉表示，下週有台指期結算、美國聯準會利率決策會議，台股走勢不悲觀，目前沒有急迫風險，不過多空表態仍需量能支撐。大盤月均量僅2250億元，多空表態方向若要明確，量能需在2300億元以上。（編輯：趙蔚蘭）1110610