超商雙雄5月營收 統一超創高、全家寫第3高

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（中央社記者江明晏台北10日電）超商雙雄公布5月合併營收，掌握居家隔離商機，營運穩健向上，全家5月營收衝史上第3高，統一超則寫歷史新高。

統一超商5月合併營業額新台幣237.73億元，較去年同期增加7.65%，單月營收創同期新高與歷史新高。

統一超指出，台灣7-ELEVEN深耕OPEN POINT熟客生態圈，開發多元鮮食與CITY系列飲品，並與康是美共同搶先推出唾液快篩試劑，同時受惠電商網購取貨需求旺盛，帶動5月業績成長。

轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一速達、統一生活等貢獻營收成長。展望後勢，積極串聯線上線下並藉由多樣化行銷活動活絡商機，營運樂觀成長可期。

統一超說明，7-ELEVEN線上線下合力搶攻居家宅食備餐商機，聯手「i預購」與康是美於門市設置防疫專區，並陸續推出各式生鮮蔬果食材、專櫃保養、生活家電等，在家即能線上訂購，推升業績成長，團購美食帶動整體預購業績成長15%以上。

邁入6月，統一超指出，迎接夏日旺季，整合鮮食、冰品、飲料、零食等類別推出各式新品，於端午連假前展開優惠活動，OPEN POINT APP掌握龐大的中獎發票商機首創「中獎發票智能兌獎」服務，藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務串連，成為生活型服務平台，滿足各式消費需求。

全家便利商店今天公布5月合併營收74.2億元，年增3.7%，寫史上第3高，前5月合併營收356億8230萬元，年增1.9%。

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綜觀5月業績，全家受惠於店數增長、鮮食銷售和居隔商機有效掌握，整體呈現成長趨勢。截至5月底，總店舖數達4044家，月增14家。

展望6月，全家表示，疫情由北向南延燒，居隔商機掌握仍將是營運重點，將以多元商品組合、虛實融合的購物管道加以對應，且首度參戰電商大促「618購物節」，積極搶攻網購需求，同時因應入夏高溫，各式冰品、啤酒、輕食亦將陸續推出話題新品和活動，皆可望成為驅動營收的動能。（編輯：趙蔚蘭）1110610