上海港接近滿裝載率 業者：動能仍要觀察美通膨降溫

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（中央社記者賴言曦台北11日電）上海解除封控超過一週，最新一期上海出口集裝箱指數（SCFI）小漲0.6%，為連續4週上漲；貨攬業者觀察，上海港海運裝載率近100%，但能否延續動能，要觀察美國通膨能否降溫。

上海解封超過一週，外界普遍認為接下來會有一波報復性出貨潮，不過觀察最新一期SCFI指數，整體僅小漲0.6%，美國線小跌0.1%，拉貨潮似乎仍在醞釀當中。

有貨攬業者認為，目前裝載率雖近滿載，但主要是中國清庫存帶動，觀察美國買方情況，力道似乎沒想像中那麼強，後續能不能翻轉，要觀察美國消費者物價指數指數（CPI）後續是否會回落。

然而根據美國10日公布的5月CPI數據，較去年同期上升8.6%，創40年以來新高，顯示通膨跡象仍未好轉。

航運業者則表示，近期美國線的載貨量接近滿載，不過貨量卻沒有想像中多，研判是因為供應鏈剛恢復運作，不少待組裝的產品還沒有完成，貨量因而尚未湧現；但預期供應鏈恢復正常後，7月運價有望上揚。

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另外，全球兩大航商馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）近期看淡下半年運價，但航運業者卻認為，今年5月初的長約簽約情況不錯，顯示貨主對未來出貨量還是有信心，「不然怎麼會簽約」。

攬貨業者分析指出，觀察航運業要拉長來看，從目前市況來預估，今年第3季的傳統旺季還是會有強勁需求，但關鍵是第4季淡季時，船公司要怎麼做淡季調控；另外，2024年有不少新造船要下水，「新船大船要往哪邊擺，中小型船要怎麼調控」，恐怕才是航運業者能否維持榮景的轉折點。（編輯：張良知）1110611