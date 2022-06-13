上市公司5月營收3.23兆年增逾8% 567家優於去年

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（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所今天公布，上市公司5月營收總計新台幣3兆2347億元，較去年同期成長2587億元，增幅8.69%；5月營收成長公司共567家，衰退公司共400家。

證交所發布新聞稿指出，累計今年前5月全體上市公司營收總計達16兆1504億元，較去年同期成長1兆4194億元，增幅9.64%；前5月營收成長公司共616家，衰退公司共351家。

證交所說明，全體上市公司今年5月營收呈現成長趨勢主要產業為油電燃氣業、航運業及半導體業；衰退趨勢主要產業為光電業、金融保險業及貿易百貨業。

全體上市公司前5月累計營收呈現成長趨勢前3名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業；衰退趨勢產業為金融保險業、橡膠工業及光電業。

證交所表示，全體上市公司5月營收成長較大產業中，油電燃氣業是受原油價格上漲影響，帶動產品價格上揚；航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲；半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響持續。

在5月營收衰退較大的產業中，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑而走弱；金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少；貿易百貨業則受到國內疫情升溫及個別公司受匯率波動認列兌換損失的影響。

證交所指出，本國及第一上市公司（外國註冊公司在台上市）分別為890家及77家，共計967家皆已於6月10日前完成5月營收申報作業。（編輯：張良知）1110613