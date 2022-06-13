立陶宛訪團拜會科技部 盼建立半導體雷射科技等合作

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）立陶宛經創部政務次長聶琉嫻娜率訪團抵台，科技部政務次長林敏聰今天上午接見訪團一行，就新創產業與半導體人才培育交換意見。聶琉嫻娜表示，盼與台灣在半導體、雷射科技與基因科學等領域進一步合作與交流。

立陶宛訪團也將於明天拜訪台灣半導體中心及新竹科學園區。

科技部今天發布新聞稿表示，林敏聰上午接見立陶宛經濟及創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、總理顧問保里爾斯．盧高斯卡斯（Paulius Lukasuskas）及經創部、投資局等訪賓一行。

科技部表示，本次會談雙方就新創產業與半導體人才培育交換意見，科技部分享推動科研創業與建立台灣科技新創基地（TTA）的經驗及做法，國研院台灣半導體中心也將與立國在半導體領域人才培育進行合作與交流。

林敏聰表示，科技部與立陶宛科學、教育暨體育部及拉脫維亞科學教育部，自2000年開啟台灣、拉脫維亞、立陶宛三邊共同研究合作機制，促成學者間密切交流，目前已累積60餘件科研計畫，並持續進行中。

林敏聰說，科技部長吳政忠於2021年10月跨部會組成的中東歐訪問團訪立陶宛時，見證科技部轄下國研院國家太空中心與NanoAvionics公司簽署合作備忘錄，科技部肯定台、立兩國在基礎科學與前瞻科研方面都有密切互動與交流。

聶琉嫻娜指出，立陶宛與台灣有相同的價值與理念，在雷射科技與基因科學方面有卓越發展基礎及產業聚落。她說，立陶宛目前全力發展以科學為內涵的產業模式，盼與台灣在半導體、雷射科技與基因科學等領域進一步合作與交流。

另外，科技部補充說明，為強化台灣與中東歐國家科研合作及交流，並考量立陶宛在雷射科技、金融科技及生命科學方面的快速發展，當時開設駐立陶宛台灣代表處時，即增設科技組。

科技部表示，科技組也由具電機及醫工背景的中國醫藥大學教授程大川擔任首任組長，未來將就台立雙方優勢領域，推動人才交流與科研合作。（編輯：潘羿菁）1110613