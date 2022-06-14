傳棄守iPad等訂單 仁寶：與現有客戶合作關係不變

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（中央社記者吳家豪台北14日電）市場傳出代工廠仁寶為提高獲利能力，將不再承接利潤有限的iPad、Apple Watch訂單。仁寶今天向中央社記者表示，不對單一客戶做評論，僅強調與現有客戶合作關係不變。

仁寶進一步說明，去年以來的營運策略聚焦提升獲利能力，利潤較好的產品會增加比重，並針對利潤較差的產品進行調整。

工商時報今天報導，仁寶獲利能力相較同業仍有進步空間，內部決定陸續解散服務蘋果公司的團隊，不再承接iPad、Apple Watch訂單，相關人員將轉任其他部門或產品線。仁寶原有蘋果訂單將轉至鴻海、立訊、比亞迪等公司。

先前已有其他代工廠和零組件廠考量蘋果訂單獲利率下滑、淡旺季差別過大、中國企業積極搶單等因素，決定賣廠放棄蘋果訂單。

金屬機殼廠可成2020年因為不想被砍價，主動出售中國泰州廠iPhone業務給中國藍思科技，轉型發展醫療及車用電子領域。緯創於2020年宣布出售旗下昆山、江蘇子公司給中國立訊集團，淡出iPhone組裝供應鏈。

廣達從2014年起負責組裝第一代Apple Watch，為降低勞力密集產品比重，於2020年終止Apple Watch組裝業務，但仍保留MacBook代工訂單。（編輯：趙蔚蘭）1110614