110年通訊傳播設備業產值1767億元 創近5年高點

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）受惠於美中貿易戰與疫情帶動遠距商機，經濟部今天表示，110年通訊傳播設備業產值達新台幣1767億元，創近5年新高，且因廠商回台投資持續、網通晶片短缺逐步緩解，預期今年網通設備業產值可望續創佳績。

經濟部統計處今天發布最新產業經濟統計簡訊，分析近年台灣通訊設備業的產值變化與發展。

統計處指出，隨著近年網通設備需求活絡及廠商回台擴增產線，台灣通訊傳播設備業在110年產值達1767億元，為近5年新高，年增8.7%，連續3年正成長，111年1到3月通訊傳播設備業產值500億元，年增26.6%，表現亮眼。

不過，對比100年產值曾衝到6030億元，寫歷史新高，去年度產值僅剩當年3成，統計處分析，100年受惠於本土品牌手機熱銷，推升產值達6030億元歷史高峰，其中電話及手機業產值產值占4818億元，但後因國際手機大廠競爭激烈而逐年大幅下滑。

反觀網通設備業，在108年受美中貿易戰影響、Covid-19疫情爆發，帶動台商回台與遠距商機及數位轉型需求，加上智慧家電、物聯網等新興科技應用拓展，推升110年產值達1760億元，創下歷史新高紀錄，年增10.1%，連續3年正成長，今年1-3月續增26.9%。

統計處進一步分析，受惠美中貿易爭端加速全球供應鏈重組，廠商陸續移轉生產重心，擴增國內生產比重，致網通設備業主要產品產值明顯提升。

如網路連接器在108、109年因交換器、路由器產量攀升，致產值分別增加79.1%及15.5%，110年部分廠商雖受缺料影響生產進度，僅年增0.8%，但產值544億元仍為歷年最高，今年1至3月因缺料問題緩解，加上雲端運算對網路設施需求熱絡，帶動產值續增30.0%。

其他無線通訊設備隨無線網路技術持續發展，加上5G無線通訊設備訂單挹注，推升產值持續成長，110年產值達570億元，為歷年最高，年增13.6%，今年1至3月產值續增34.0%。

至於其他有線傳輸裝置，110年因網路應用相關設備需求活絡，致產值增加22.1%，且今年因美國訂單挹注、3月中國大陸封城，廠商接獲轉單，推升1至3月產值大幅增加42.6%。

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數據機近年受惠於網路通訊需求暢旺，國內及歐美訂單成長，加上廠商擴增國內產能，致數據機產值上揚，110年產值達62億元，為97年以來最高，今年1至3月產值更續增9.7%。

展望未來，統計處表示，因個人、家用到企業的網路資訊傳輸量增加，加上疫情改變民眾生活模式，促使相關網通設備需求活絡，且廠商回台投資持續進行，網通晶片短缺問題更逐步緩解，預期台灣今年網通設備業產值可望續創佳績。（編輯：潘羿菁）1110615