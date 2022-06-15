5月來海外股票基金績效 A股與大中華基金亮眼

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）根據統計，投信5月以來海外股票基金績效排名，前10強均為大中華或A股相關基金，前3名績效7%起跳，遠勝MSCI世界指數-9.65%的報酬率。

中國封城政策解除，加上政策強力支持穩增長的態度明確，經濟活動加速恢復，也讓經濟面自谷底回升，預期第2季為企業盈利谷底，帶動中國股市近期止跌反彈。觀察5月初至6月14日海外股票基金績效前10名，清一色全是A股或大中華相關基金。

其中，統一大龍騰中國基金報酬率9.17%最高，其次是富邦大中華成長基金達8.61%，3至5名分別為PGIM保德信中國中小基金7.14%、柏瑞中國A股量化精選基金6.09%及群益中國新機會基金5.98%。

另外，6到10名分別為滙豐中國科技精選基金、日盛中國內需動力基金、滙豐中國A股滙聚基金、野村中國機會基金、統一大中華中小基金，報酬率均超過5%。

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩表示，以中國大型股與中小型股相比，由於中小型股投資族群操作靈活，受市場情緒、預期變化、政策方向、業績彈性、資金流動性影響較大，只要市場資金維持寬鬆、6月後經濟復甦明顯、政策利多持續，中小型股彈升行情有望超越大型股。

在政策方面，張玉佩說明，中國官方近期大力推出政策紅利，成為重要的股市彈升催化劑；其中最為市場矚目的是5月底中國財政部、稅務總局發布的購車優惠，此次政策覆蓋層面較以往更廣，補貼範圍更大，超乎預期。

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統一大龍騰中國基金經理人陳朝政分析，隨著中國貨幣寬鬆及財政刺激政策陸續發布，供應鏈生產逐步恢復，下半年中國股市表現可期。中國央行會議日前宣示將善用降準及各類貸款工具，持續寬鬆市場流動性並引導資金流入實體經濟。

陳朝政表示，在全球景氣放緩的大趨勢下，可多關注剛性需求的投資機會，包括受惠於全球糧食短缺的農業、中價位電動車供應鏈、受惠於推動能源轉型替代的太陽能、電網建設，以及後疫情時代需求提升的醫療、醫藥保健及疫苗研究等。（編輯：張良知）1110615