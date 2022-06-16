先買後付平台Atome攜91App 搶攻年輕用戶

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（中央社記者吳家豪台北16日電）先買後付服務因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而起飛，來自新加坡的先買後付平台Atome今天宣布攜手新零售雲端軟體服務商91APP-KY，提供3期零利率支付方式，搶占年輕用戶市場。

根據美國「廣告周刊」的預估，全球先買後付（BNPL）市場交易總額將於2025年成長至6800億美元（約新台幣20.2兆元）。美銀美林證券的研究指出，消費者將先買後付視為管控預算的工具，預估到2025年全球先買後付交易額將上看6500億至1兆美元。

Atome發布新聞稿說明，先買後付成為年輕消費族群新興的支付模式，Atome將以3期零利率支付服務導入91APP，提供品牌先買後付解決方案，首波合作商店涵蓋服飾配件、美妝保養、3C消費、美食與生活居家等領域。

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Atome台灣區總經理洪偉洲表示，疫情催化台灣零售產業加速數位轉型趨勢，Atome透過與91APP攜手合作，在虛實融合（OMO）市場進一步拓展，預期將以高占比的年輕用戶族群，為品牌帶來更多新用戶成長。

Atome是新加坡領創集團旗下品牌，目前業務涵蓋10個市場，包括新加坡、印尼、馬來西亞、香港、台灣、越南、菲律賓、泰國、中國及日本，與1萬多間線上和線下品牌商達成合作。（編輯：楊凱翔）1110616