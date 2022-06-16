工研院開辦科技主管研習班 邀請台積電分享ESG心法

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（中央社記者張建中新竹16日電）工研院開辦科技產業經營高階主管研習班，今年以淨零永續為主題，邀請到台積電歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅分享台積電實踐ESG的目標、方法與心得

工研院產業學院執行長周怡君表示，科技產業經營高階主管研習班著重科技趨勢與經營策略，包含科技產業發展與創新服務思維、數位轉型與資安風險對策、地緣政治與供應鏈風險等課程。

周怡君指出，今年課程特別加入企業關心的淨零永續主題，從多元角度拆解綠色轉型解方，邀請到何麗梅分享台積電實踐ESG的目標、方法與心得，同時邀請資誠永續發展服務公司董事長李宜樺從企業財務、會計面向，剖析ESG新經濟的綠色永續金融議題。

此外，工研院副院長彭裕民將以科技研發投入淨零減碳的角度，講授科技如何創造零碳與循環新經濟；工研院綠能與環境研究所副所長鄭名山將分享工研院的各項減碳技術發展。

周怡君表示，這課程1年僅開設1班，不僅是知識學習，更是產學研合作與人脈建立的平台。過去8期學員中，近9成是企業董事長、總經理、協理級以上的高階主管，藉由增加與不同領域學員間交流，激發更多的良性互動，同時有助於增進人脈資本、發掘合作機會，今年課程將於7月22日開課，限額30名。（編輯：翟思嘉）1110616