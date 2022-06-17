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開發金通過發放現金股利1元 完成董事改選

2022/6/17 18:53
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（中央社記者蘇思云台北17日電）開發金控今天召開股東常會，會中除了通過110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案外，也通過發放現金股利每股新台幣1元，及長期資金籌集案，並完成董事改選。

開發金今天發布新聞稿，股東會今天由開發金控董事長張家祝主持，並順利完成董事改選，選出張家祝、譚碩倫（Saloon Tham）、尚德沛（Lionel de Saint- Exupéry）、龐德明（Steve Bertamini）、蕭宏宜及楊文鈞6席董事，以及杜紫軍、張士傑及仲偉3席獨立董事。

開發金指出，面對疫情挑戰與通膨升溫隱憂，開發金控與旗下子公司包含銀行、證券、壽險及私募股權等各項業務仍維持穩健表現。去年全年合併稅後淨利新台幣471億元（含非控制權益120.6億元），每股稅後盈餘（EPS）為2.34元，合併股東權益報酬率（ROE）為15.1%。

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今年金融市場受全球經濟復甦步調不一、地緣政治衝突持續與通膨升溫等因素影響，而呈現波動震盪；開發金預期，台灣內需表現可望支撐經濟動能，對台灣整體成長仍保持樂觀。

開發金表示，本次股東會也通過上限25億股的長期資金籌集案，主要是因應營運成長及長期策略發展所需，未來公司將依據資本市場情況與營運需求，評估最適合的籌資規模及方式，以確保股東權益。（編輯：趙蔚蘭）1110617

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